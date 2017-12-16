Расследование в отношении замакима Усть-Каменогорска не связано с его должностью

Антикоррупционная служба по Восточному Казахстану приступила к досудебному расследованию в отношении заместителя главы города Расула Манапова, в рамках которого проверяется его причастность к получению взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в городском акимате, эта история не связана с его работой в акимате, где он работает с октября этого года в должности заместителя.

«Антикоррупционное расследование в отношении Расула Манапова не относится к его работе в акимате Усть-Каменогорска, - официально прокомментировали в пресс-службе акима города. - Факт, по которому сейчас работает антикоррупционная служба, не связан с деятельностью Р. Манапова на посту заместителя акима города и вообще с его работой в городском акимате. Именно поэтому он по-прежнему находится в штате, от должности не освобожден. В данный момент он находится в отпуске без содержания. Возможно, расследование касается его действий на прежних государственных должностях, но к работе городского акимата факт подозрения в получении взятки отношения не имеет».