Зарубежные певцы спели песню Нурсултана Назарбаева

Участники и жюри международного музыкального проекта «Silk Way Star» поздравили казахстанцев с Днем Независимости, исполнив песню Президента Нурсултана Назарбаева «Елім менің», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с концертным номером опубликовано на странице председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» Ерлана Карина в Фейсбуке. Отметим, слова песни «Елім менің» написал Нурсултан Назарбаев, а музыку - Бекболат Тлеухан.

Международное музыкальное шоу Silk Way Star - это большой телевизионный проект международного уровня, участниками которого являются артисты из 9 стран. В частности, это известные певцы из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Грузии, Татарстана и Башкортостана Российской Федерации. Шоу продлилось около 4-х месяцев, в состав жюри вошли зарубежные артисты и продюсеры.