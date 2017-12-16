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Страна вносит весомый вклад в поддержание безопасности - Лукашенко поздравил казахстанцев

16 декабря 2017, 16:42

Александр Лукашенко выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита Нурсултана Назарбаева в Беларусь.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Главу государства Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с национальным праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента РБ.

«За годы независимости Казахстан достиг значительных успехов в становлении государственности, укреплении авторитета на мировой арене, экономическом развитии, обеспечении социального и межконфессионального согласия. Сегодня Казахстан решает масштабные задачи по реформированию экономики, модернизации политической и общественной жизни. Своими миротворческими усилиями страна вносит весомый вклад в поддержание безопасности», - отмечается в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита Нурсултана Назарбаева в Беларусь, будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-казахстанского сотрудничества как в двустороннем, так и в интеграционном формате.

Фото: president.gov.by


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