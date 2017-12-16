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9 вещей из нефти, без которых сегодня нельзя обойтись

16 декабря 2017, 18:02

Скажете, что нефть — пережиток прошлого?

Что общего у зубных протезов, смартфона и вашей любимой рок-группы? Все это сегодня не может существовать без нефти.

Скажете, что нефть — пережиток прошлого? Давайте перенесемся в будущее: альтернативная энергетика и биотехнологии повсюду, на улицах электрокары, ракета доставляет первых туристов на Марс, а в кармане — гаджет с гибким дисплеем. Думаете, это мир без нефти? На самом деле все эти высокотехнологичные атрибуты можно создать только из нефтепродуктов. И, отказываясь от нефти, мир рискует остаться без самого необходимого.

AdMe.ru нашел несколько неожиданных вещей, которые были бы невозможны без нефти.


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