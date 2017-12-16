В день Независимости в Акмолинской области сданы ряд социальных объектов и новые дома

В этот же день с участием руководителя региона в городе Щучинске состоялось открытие нового детского сада «Нурай» на 210 мест.

16 декабря 2017 года аким Акмолинской области Малик Мурзалин принял участие в открытии новой врачебной амбулатории в селе Кенесары Бурабайского района. Медицинское учреждение будет оказывать неотложную помощь порядка 3 тысячам сельчанам. На строительство врачебной амбулатории из областного бюджета выделено 109 млн тенге.

В этот же день с участием руководителя региона в городе Щучинске состоялось открытие нового детского сада «Нурай» на 210 мест.

День Независимости встретили в новых квартирах жители Буландынского и Аршалынского районов. В Буландынском районе введен 18-квартирный жилой дом, в Аршалынском – 45 - квартирный дом. Малик Мурзалин вручил ключи от новых квартир детям-сиротам, социально незащищённым гражданам, молодым семьям и очередникам.

Всего за 11 месяцев текущего года в Акмолинской области введено 3446 квартир площадью 411 тыс. кв. метров жилья, с ростом на 25,1% к уровню 2016 года.

Напомним, 15 декабря в Кокшетау с участием акима области вручены ключи новоселам от нового 45-квартирного дома и открыт Дворец бракосочетания В рамках празднования Дня Независимости по области сданы производственные объекты стоимостью более одного миллиарда тенге.