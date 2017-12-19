Гэндальф из «Властелина колец» разбушевался из-за вопроса о преемнике

В середине ноября компания Amazon объявила, что приобрела права на съемку сериала по вселенной книжной трилогии «Властелин колец».

Британский актер Иэн Маккеллен готов вернуться к роли волшебника Гэндальфа в сериале по мотивам трилогии «Властелин колец». Его разозлила идея о том, что знаменитого персонажа может сыграть кто-то другой, передает lenta.ru.

«Что значит "еще один Гэндальф"? Я не сказал им "да" потому, что меня еще не спросили, а вы предполагаете, что кто-то другой будет его играть? Гэндальфу семь тысяч лет, так что я еще не слишком стар для этой роли», — возмутился Маккеллен из-за вопроса о его преемнике в сериале.

В середине ноября компания Amazon объявила, что приобрела права на съемку сериала по вселенной книжной трилогии «Властелин колец» британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. В новом проекте планируется экранизировать «ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина».

Фото: Reuters