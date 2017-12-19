Роскошные комнаты для отдыха чиновника Темиртау переоборудуют в архив

Комнатами отдыха распоряжались также глава управления госдоходов Шахтинска и руководитель такого же управления в Осакаровском районе.

Комната отдыха, которой пользуется руководитель управления государственных доходов Темиртау, вызвавшая негодование на тот момент заместителя председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции страны Алика Шпекбаева, станет архивом, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области Жандос Сарсенов, помещение с диваном, отдельным туалетом и ванной отдадут под архив.

«Управление Темиртау сделает это помещение архивом для служебной документации. До конца года мы проверим, исполнены ли эти планы», - сообщил Жандос Сарсенов.

Комнатами отдыха распоряжались также глава управления госдоходов Шахтинска и руководитель такого же управления в Осакаровском районе. Какую функцию будут исполнять эти кабинеты после критики со стороны Алика Шпекбаева, решается.

Напомним, работавший в должности заместителя председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана Алик Шпекбаев прибыл в Темиртау, Караганду, Шахтинск и Осакаровский район с проверками деятельности ряда госорганов. Во время осмотра кабинетов ряда должностных лиц Шпекбаев обнаружил комнаты отдыха, которыми пользовались руководитель управлений госдоходов Темиртау, Шахтинска и Осакаровского района.

Дополнительные помещения для комфорта чиновников Алик Шпекбаев назвал излишеством и нерациональным использованием государственных помещений, поручив лишить всех должностных лиц этих ненужных удобств.

Фото: МИА Казинформ