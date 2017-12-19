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Ученые узнали новую причину развития инфаркта

19 декабря 2017, 07:26

До сих пор не установлено, каков именно механизм воздействия этих явлений на развитие болезней.

У детей и подростков, которые подвергаются или становятся свидетелями насилия, выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Американской ассоциации сердца.

Проанализировав материалы многочисленных научных исследований, ученые выявили зависимость между перенесенными душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. К потрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, исследователи отнесли эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителями алкоголем или наркотиками, распад семьи и другие проблемы.

Впоследствии у таких людей наблюдается повышенный риск развития инфаркта, инсульта, коронарной недостаточности, гипертонии, ожирения и диабета второго типа.

До сих пор не установлено, каков именно механизм воздействия этих явлений на развитие болезней, однако современные исследования позволяют предположить, что роль играют поведенческие, психические и биологические реакции на стресс. К примеру, причиной повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета может являться курение и привычка к перееданию, которая возникает у указанной группы людей.

Фото © Depositphotos / gpointstudio


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