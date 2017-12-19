Казахстанские технологии предложили внедрить в странах ЕАЭС

Казахстанскую технологию лазерной обработки молока предложили внедрить в странах ЕАЭС, передает Zakon.kz со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

В рамках формирования Евразийских технологических платформ (ЕТП) предлагают внедрить технологии, которые казахстанские учёные разрабатывали как самостоятельно, так и в партнёрстве с учёными других стран ЕАЭС.

К примеру, уже сегодня готовы к внедрению несколько инновационных технологий. Часть из них была разработана в рамках научно-производственной кооперации стран евразийского интеграционного объединения. Речь проекте по совместному российско-казахстанскому производству ламп на основе филаментных светодиодов. Эту технологию рассматривают, как энергосберегающую. Ещё один проект - производство станков по лазерному упрочнению металлов.

К промышленному применению готова и казахстанская технология по лазерной обработке молока. Она позволяет повышать качество молока-сырца по нескольким параметрам: бактериальная осеменённость, термостойкость и кислотность. Разработку вели на базе Алматинского технологического университета в течение многих лет.

Учёные стран ЕАЭС сегодня также работают над радиационными технологиями. Они пополнят список ЕТП в 2018 году. По словам заместителя директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Александра Готовского, акценты в работе технологической платформы "Радиационные технологии" уже расставлены. Речь о производстве высокотехнологического медицинского оборудования (томографы, агрегаты для генерации и использования рентгеновских лучей), технологиях переработки радиационных отходов I и II уровня, создании центров облучения пищевой продукции.

Всего в рамках союза действует 12 платформ.

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