Промоутер Альвареса: Наша главная цель - рематч с Головкиным, о Сондерсе не думаем

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Сауля "Канело" Альвареса, уверен, что следующий бой его подопечный проведет с казахстанцем Геннадием Головкиным, а не с британцем Билли Джо Сондерсом. Об этом пишет Vesti.kz.

"Наша главная цель - рематч с Головкиным, о Сондерсе не думаем. Он (Том Леффлер) сейчас ожидает ответа", - сообщил Гомес.

По словам Гомеса, переговоры по повторному бою "Канело" и Головкина в мае следующего года должны завершиться в ближайшее время. Сейчас все сфокусировано на этом поединке, так как он принесет больше денег, чем возможная встреча с Сондерсом.

Как считает Гомес, британец неизвестен в США. Следовательно, не сможет принести нужную прибыль. Головкин - другое дело.

Напомним, в своем последнем поединке, проходившем в Канаде, Билли Джо Сондерс уверенно победил Давида Лемье и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Бой Головкина и "Канело", состоявшийся в сентябре текущего года на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, завершился вничью.

Фото Hogan Fhotos/Golden Boy Promotions