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Социологи назвали слово, которое раздражает американцев уже девять лет

19 декабря 2017, 10:20

Согласно опросу, наречие "неважно" вызывает негативные эмоции у 33% числа опрошенных.

Наречие "неважно" (whatever) девятый год подряд возглавило список слов и выражений, которые раздражают американцев больше всего. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на NBC New York.

"Неважно" вызывает негативные эмоции у 33% опрошенных. В прошлом году эта цифра составляла 38%.

Второе место в списке самых раздражающих слов и выражений — у "фейковых новостей" (fake news). Это выражение назвали самым раздражающим 23% респондентов.

В список также попали выражение "без обид, но", слово "буквально" и "ты понимаешь о чём я".

Ранее американский интернет-словарь назвал слово "замешанный" словом 2017 года в английском языке.

Фото flytothesky.ru


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