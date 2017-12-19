Социологи назвали слово, которое раздражает американцев уже девять лет
Согласно опросу, наречие "неважно" вызывает негативные эмоции у 33% числа опрошенных.
Наречие "неважно" (whatever) девятый год подряд возглавило список слов и выражений, которые раздражают американцев больше всего. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на NBC New York.
"Неважно" вызывает негативные эмоции у 33% опрошенных. В прошлом году эта цифра составляла 38%.
Второе место в списке самых раздражающих слов и выражений — у "фейковых новостей" (fake news). Это выражение назвали самым раздражающим 23% респондентов.
В список также попали выражение "без обид, но", слово "буквально" и "ты понимаешь о чём я".
Ранее американский интернет-словарь назвал слово "замешанный" словом 2017 года в английском языке.
Фото flytothesky.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.