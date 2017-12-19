Британский авианосец за 4 млрд долларов дал течь сразу после спуска на воду

На его палубе может располагаться до 40 самолетов.

У авианосца Queen Elizabeth, официально включенного 7 декабря в состав Королевских ВМС Великобритании, обнаружили утечку в уплотнении одного из механизмов. Об этом пишет газета Guardian.

«Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано в ходе стоянки в Портсмуте», — заявил изданию представитель ВМС.

Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов (4,1 миллиарда долларов) впервые вышел в море 26 июня 2017 года. В 2018 году на корабле будут проводиться испытания палубных вертолетов. Затем Queen Elizabeth совершит переход к восточному побережью США, где начнутся его испытания с палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Корабль имеет водоизмещение 65 тысяч тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.

Фото: Royal Navy