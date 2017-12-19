Тенге нашёл свой равновесный "справедливый" курс

Следующую за Днем независимости неделю тенге встречает на спокойной ноте, близкой к долгожданному равновесию. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарёва.

За полгода, с июля по декабрь, тенге успел продемонстрировать нам обе крайности.

Сначала затяжная волна обесценивания, вплоть до октябрьского пика в 345 тенге за доллар, наглядно показала, где после кризиса находится предел, ниже которого слабеть национальная валюта уже не готова. Отыграв буквально за неделю львиную долю потерь, пара Доллар/Тенге долго и устойчиво балансировала вокруг отметки 335, еще порядка месяца набирала «положительные эмоции». И важно, что дальнейшие события подтвердили: оттолкнуться тогда от дна тенге смог не только за счёт денежных вливаний Нацбанка, но и свою переломную роль сыграл уже естественно возникший и активный спрос со стороны и бизнеса, и населения.

По итогам 3 кварталов положительный торговый баланс страны достиг почти $12 млрд (это почти на 30% лучше, чем за весь 2016 год), а статьи экспорта превысили $35 млрд против $26,8 годом ранее. Почти прекратился отток прямых инвестиций: $155 млн в 3 квартале на фоне более чем $3 млрд в первые полгода. Отметку в $60 за баррель перескочили и нефтяные цены. Как результат, тенге продолжил укрепляться, и доллар ненадолго опустился ниже отметки 330. Но в данном случае уже рыночные игроки переусердствовали и вскоре маятник качнулся обратно, в направлении «справедливой» на сегодня области вокруг 335 тенге за доллар и немного выше: так как летне-осеннее обесценивание нацвалюты вылилось к концу года в некоторое ускорение инфляции.

Очевидно, обе крайности представляли собой уже избыточные движения и забежали несколько вперёд финансово-экономической реальности. Наиболее естественно до конца 2017 года выглядит стабилизация курса с колебаниями плюс-минус 1% от естественно-равновесных 335 тенге за доллар, вниз-вверх и без преобладающего явно направления.

Более того, пока идея роста доллара на подъёме процентных ставок в США исчерпана. И если тенге сохранит стабильность в первые 2 месяца 2018 года, то покупкой государственных бумаг Казахстана с целью получения выгоды на разнице процентных ставок вполне могут заинтересоваться иностранные инвесторы, как это уже произошло в 2016-2017 гг в России. При условии нефти выше $55 это могло бы дать к концу 2018 года эффект в виде укрепления тенге вплоть до 315-318 единиц за доллар.

Фото с сайта kapital.kz