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Тараканы атаковали больницу в Усть-Каменогорске

19 декабря 2017, 12:35

Как пояснил главный врач больницы Юрий Старокожев, «нашествие» тараканов связано с похолоданием.

По словам пациентов медучреждения, насекомые разных размеров «гуляют» по палатам отделения урологии, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.

Жители Усть-Каменогорска, которые сейчас находятся на стационарном лечении в Городской больнице №1 областного центра, жалуются, что в палатах отделения урологии не соблюдается элементарных санитарных норм.

«Здесь кругом тараканы, особенно рядом с раковиной в палате. Большое количество появляется ночью. Мы даже спать боимся. Не раз предупреждали медсестер, но они сказали, что тараканы есть во всей больнице», — рассказывает одна из пациенток.

Как пояснил главный врач больницы Юрий Старокожев, «нашествие» тараканов связано с похолоданием.

«Мы проводим дезинфекцию в здании согласно установленному графику. Наступили холода, вот они и пришли в одно из самых теплых отделений больницы. Отмечу, нашему зданию 36 лет, когда тепло, тараканов у нас вообще нет. Кстати, жалоб от пациентов насчет насекомых ко мне не поступало», — говорит главврач.

Фото: ustinka.kz


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