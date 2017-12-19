Киркоров подарил Пугачевой мистический талисман

Филипп Киркоров привез бывшей жене оберег за 9 тысяч евро. Художник объяснил значение амулета и рассказал, какие перемены ждут Примадонну в будущем. Он полагает, что нынешние заслуги – это только часть того успеха, который ей предназначен.

Недавно Алла Пугачева стала обладательницей мандалы – уникального оберега, который изготовил для нее художник – выходец из России – Даниэль Поэль, живущий сейчас в Майами. Размер амулета внушительный – 61 сантиметр, а его главное предназначение – охранять своего владельца.

«Мандала души – талисман с определенными рисунками, которые несут в себе эзотерическую силу. Орнамент выглядит незаконченным, – рассказывает «СтарХиту» Даниэль. – Это говорит о том, что скоро Аллу Борисовну ожидают кардинальные жизненные перемены».

«По масштабу их можно сравнить с рождением Лизы и Гарри, но касаться они будут творчества. Возможно, певица вернется на сцену или примерит новый образ. Мандала Примадонны показывает, что ее владелица не до конца реализовала потенциал души. Сегодняшние заслуги певицы – всего лишь часть того, что ей на самом деле предназначено! Думаю, она удивит зрителя еще многими скрытыми талантами».

Для создания оберега художник использовал полудрагоценные камни. «Инкрустация натуральных минералов под стекло осуществляется с помощью специальной техники, – продолжает Поэль. – В мандале для Аллы Борисовны я соединил аметист, нефрит, турмалин, сердолик... Они помогут ей обрести гармонию с собой, а также укрепят здоровье семьи и помогут в карьере. Общая стоимость арт-изделия составила девять тысяч евро. Примадонна осталась довольна подарком. Филипп Киркоров, с которым я недавно встречался в Майами, рассказал, что она повесила амулет в центре гостиной!»

Похожий амулет есть и у других представителей шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко рассказывала, что верит в силу оберега, пишет "Стархит".

«Мандала будет сопровождать меня на сцене во время большого турне по Америке, – признавалась Наталья. – Поэтому не увозила амулет в Мексику, пусть стоит и радует глаз посетителей галереи Даниэля в Майами. Кстати, дома я уже выделила для него специальный уголок, который обставила свечками. Это для того, чтобы проводить медитации. Общаясь с талисманом, чувствую, как он освобождает и очищает меня от негативной энергии».

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