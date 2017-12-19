Кумана Тастанбекова проводят в последний путь в Алматы

В среду, 20 декабря, в Алматы пройдет прощание с известным казахстанским актером Куманом Тастанбековым, передает Zakon.kz.

Прощальная панихида начнется в 10.00 в театре драмы им. Ауэзова (проспект Абая, 107).

Напомним, о смерти легендарного актера стало известно 17 декабря. Позднее акимат Мангистауской области сообщил о том, что Куман Нурмаганович умер, когда гостил в Актау. В воскресенье в 16.00 тело Кумана Тастанбекова отправили самолетом из Актау в Алматы.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Кумана Тастанбекова.

Куман Нурмаганович Тастанбеков родился 10 марта 1945 года в селе Покатиловка Талды-Курганской области. Актер Казахского академического театра драмы имени Ауэзова, Народный артист Казахской ССР, Член Союза кинематографистов СССР. Исполнитель главной мужской роли в фильме "Кыз-Жибек" в 1969-1970 году. Кроме того, он снялся в фильмах "Брат мой", "Необычный день", "Зима - не полевой сезон", "Сюда прилетают лебеди", "Эхо любви", "Невеста для брата", "Провинциальный роман", "Кто ты, всадник?", "Кочевник", "Махамбет" и "Алдар Косе".