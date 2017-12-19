На Майорке в джакузи отеля 19 человек заразились смертельной болезнью

Источником инфекции стала ванна-джакузи в одном из отелей на курорте Пальма-Нова. В настоящее время он закрыт.

В джакузи отеля на курорте Пальма-Нова на Майорке была обнаружена инфекция. Один британский турист скончался от болезни легионеров, еще 19 человек заразились, сообщает The Sun.

По данным СМИ, пожилой британец умер в больнице, еще 19 человек подхватили вирус. Исследование показало, что источником инфекции стала ванна-джакузи в одном из отелей на курорте Пальма-Нова. В настоящее время он закрыт.

Уточняется, что в общей сложности в районе Пальма-Нова от болезни легионеров пострадало 27 человек, при этом 26 из них — иностранные туристы.

Болезнь легионеров — легочная инфекция, вызванная бактериями Legionella.,

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