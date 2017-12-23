Егор Крид станет новым героем шоу «Холостяк»

Новым героем проекта телеканала ТНТ — шоу «Холостяк» — станет популярный музыкант Егор Крид, пишет lenta.ru.

В 2017 году артист вошел в 10-ку «Главных российских знаменитостей» по версии Forbes, заняв в списке 7-е место. Его состояние оценивается в $4 млн.

Егор Крид — российский исполнитель, представитель одного из самых крупных и успешных продюсерских центров Black Star — возглавляет топы самых завидных российских женихов, входит в топ-10 в российском списке Forbes, а также имеет несколько миллионов поклонников и подписчиков в социальных сетях.

«ТНТ давно доказал свое лидерство и получил признание у молодых зрителей, готовых к экспериментам, авантюрам, приключениям, ярким эмоциям и смелым идеям.

Егор Крид суперпопулярен, амбициозен, талантлив и свободен. Нам показалось, что это идеальный герой для шоу «Холостяк».

И у Егора, и у канала ТНТ - многомиллионная армия поклонников онлайн и оффлайн. ТНТ сегодня - это огромная эфирная, внеэфирная и digital-империя с самым популярным контентом.

Решение пригласить Егора в качестве нового холостяка — это осознанный шаг в рамках стратегии развития канала во всех средах», — поделился мнением генеральный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.

Шоу «Холостяк», премьера которого состоялась на ТНТ в 2013 году — российская адаптация всемирно известного проекта «The Bachelor». По правилам шоу 25 девушек борются за сердце главного героя — известного и обеспеченного холостяка. Главный герой устраивает претенденткам романтические свидания в разных уголках планеты, проводит испытания и дает возможность девушкам раскрыться. До финала доходят лишь две претендентки, среди которых главный герой и выбирает ту, которая смогла покорить его сердце.

Новый сезон «Холостяка» стартует в эфире ТНТ весной 2018 года.

Фото: Hello!