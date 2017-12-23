Опубликован прогноз курса тенге на последнюю неделю 2017 года

Биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался в диапазоне 332,6-335,3 тенге за доллар США с укреплением на 0,8%. Основным драйвером укрепления нацвалюты являлся рост стоимости нефтяных котировок в течение недели на 1,8 %.

Причинное следствие сформировавшего тренда "нефтяного ралли" являются образовавшийся общий благоприятный информационный фон, что результаты соглашения стран "ОПЕК+" приносят свои "плоды", которые непосредственно отражаются сокращении товарных запасов нефти и нефтепродуктов. Историческая практика сложилась так, что обычно в зимние периоды снижается спрос на нефтепродукты, происходит рост товарных запасов, но в 2017 году происходит обратная тенденция, что непосредственно провоцирует рост нефтяных котировок и поддерживает стабильность курса нацвалюты.

Наряду с этим, согласно индексу USD, доллар по отношению к остальным мировым валютам, несмотря на повышение базовой ставки в течение недели ослабел на 1,1%. Ослабление спровоцировано, во-первых, снижением вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики, во-вторых, обнародованными данными по индексу ожидания и настроений потребителей США, которые оказались существенно ниже прогнозов.

Поддержке курсу тенге также посодействовало 1%-ное укрепление курса российского рубля на фоне благоприятных внешних макроэкономических факторов.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках, на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:

1. Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 22 декабря, количество нефтяных буровых установок в течение недели осталось без изменений. Прекращение дальнейшего тренда роста количества нефтяных буровых установок является положительным фактором для дальнейшего поддержания роста нефтяных котировок. Видимо, сложившийся длительный период низких цен на энергоресурсы в 2015-2016 годах нанес серьезный ущерб нефтяным компаниям США и для восстановления необходим более длительный период. Наличие роста потребления нефти в Китае и других странах, а также снижение объемов добычи в странах ОПЕК в связи с выполнением принятых обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ будут и дальше способствовать рост стоимости нефти. Учитывая наличие положительных факторов, стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 64,5-66 долларов за баррель Brent;

2. Учитывая окончание текущего года, существует высокая вероятность осуществления конвертации активов отдельных квазигосударственных компаний, хранящихся в иностранной валюте, в национальную валюту с целью фиксации своей прибыли от хозяйственной деятельности и для последующей оплаты по налоговым обязательствам. Повышенный спрос на национальную валюту будет способствовать ее укреплению.

Основываясь на сложившихся положительных внешних и внутренних макроэкономических факторах, курс нацвалюты по отношению к доллару США на следующей неделе предполагается в пределах 330,5 — 333 тенге с большой вероятностью укрепления.

Фото © Sputnik / Наталья Селиверстова. Источник: Sputnik Казахстан