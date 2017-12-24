Американцы приняли свечение от ракеты за НЛО

Служба спасения штата Калифорния приняла несколько сотен звонков с заявлениями о "нашествии пришельцев" сразу после запуска ракеты SpaceX Falcon 9. Об этом пишет The Daily Mail.

Аналогичные сообщения о "свечении в форме космического корабля" поступали на телевизионные каналы, а также в местные правоохранительные органы.

В соцсетях появилось множество публикаций, в которых люди строили догадки насчет того, что пролетело в небе. Активно обсуждалось нашествие пришельцев или полет Санта-Клауса.

Уже после того, как стало известно, что это было запуск ракеты Falcon 9, Илон Маск "подыграл" догадкам о визите НЛО. "Атомное НЛО пришельцев из Северной Кореи", — так подписал Маск видеоролик с запуском ракеты в своем Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium на борту стартовала в 04:27 мск в субботу с космодрома Ванденберг. Отмечается, что это уже второй полет разгонного аппарата.

Источник: РИА Новости