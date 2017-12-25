Обзор за неделю по валютам отдельных развивающихся стран

По итогам торгов 22 декабря рыночный курс тенге сложился на уровне 332,68 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,8% (с 335,33), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«На внешнем валютном рынке в период с 15 по 22 декабря наиболее значимыми событиями были утверждение нижней палатой Конгресса США текущего проекта налоговой реформы, публикация данных по росту экономики США и досрочные выборы в парламент Каталонии. Эти факторы привели к некоторой волатильности доллара США на мировых рынках», - отмечается в сообщении.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

• мексиканский песо ослаб на 3,3% (19,12 до 19,75), на фоне ареста предыдущего казначея правящей Институционно-революционной партии по обвинению в финансировании партийных выборов государственными деньгами, выделенными на образование;

• бразильский реал ослаб на 1,2% (с 3,30 до 3,34);

• индийская рупия торговалась на уровне 64,05 рупий за доллар США, существенных изменений не наблюдалось;

• индонезийская рупия укрепилась на 0,1% (с 13 570 до 13 556);

• российский рубль укрепился на 0,8% (с 58,76 до 58,31);

• турецкая лира укрепилась на 1,3% (с 3,86 до 3,81);

• южноафриканский ранд укрепился на 3,7% (с 13,10 до 12,62).