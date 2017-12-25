Обзор за неделю по валютам отдельных развивающихся стран
На внешнем валютном рынке наиболее значимым событием было утверждение нижней палатой Конгресса США текущего проекта налоговой реформы.
По итогам торгов 22 декабря рыночный курс тенге сложился на уровне 332,68 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,8% (с 335,33), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
«На внешнем валютном рынке в период с 15 по 22 декабря наиболее значимыми событиями были утверждение нижней палатой Конгресса США текущего проекта налоговой реформы, публикация данных по росту экономики США и досрочные выборы в парламент Каталонии. Эти факторы привели к некоторой волатильности доллара США на мировых рынках», - отмечается в сообщении.
Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:
• мексиканский песо ослаб на 3,3% (19,12 до 19,75), на фоне ареста предыдущего казначея правящей Институционно-революционной партии по обвинению в финансировании партийных выборов государственными деньгами, выделенными на образование;
• бразильский реал ослаб на 1,2% (с 3,30 до 3,34);
• индийская рупия торговалась на уровне 64,05 рупий за доллар США, существенных изменений не наблюдалось;
• индонезийская рупия укрепилась на 0,1% (с 13 570 до 13 556);
• российский рубль укрепился на 0,8% (с 58,76 до 58,31);
• турецкая лира укрепилась на 1,3% (с 3,86 до 3,81);
• южноафриканский ранд укрепился на 3,7% (с 13,10 до 12,62).
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