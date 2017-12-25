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Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о режиме государственной границы

25 декабря 2017, 18:56

«Мы завершили юридическое оформление государственной границы между двумя нашими странами. Убежден что это будет способствовать тому, что наши границы будут воротами доверия» - Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков пригласил Нурсултана Назарбаева в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом он сообщил сегодня Астане в ходе встречи с президентом Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Кыргызстан намерен активно укреплять отношения дружбы, добрососедства, стратегического партнерства между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга.

«Я пригласил Нурсултана Абишевича посетить Кыргызстан с официальным визитом. В рамках этого визита у нас в планах провести очередное заседание Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана».

Он также отметил, что сегодня стороны подписали «исторический документ - договор о демаркации кыргызско-казахстанской госграницы и соглашение о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы».

«Таким образом мы завершили юридическое оформление государственной границы между двумя нашими странами. Убежден что это будет способствовать тому, что наши границы будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Жээнбеков.

Вместе с тем, он обратил внимание, что страны должны стремиться к созданию условий, когда граница между государствами, это лишь формальность.

«Чтобы наши народы могли беспрепятственно ее пересекать как это было раньше. Ведь мы поистине братские народы», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана


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