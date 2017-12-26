"Астана" проиграла ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Гости смогли выиграть одну четверть.
Столичный баскетбольный клуб ожидаемо уступил на выезде лидеру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА, сообщает Zakon.kz.
Победа сегодня над ЦСКА, да еще в Москве Константиноса Флеваракиса подопечных стала бы прекрасным подарком на Новый год для казахстанских любителей баскетбола. Однако об этом можно было только мечтать. Уж больно силы не равны на данный момент. В этой связи даже удивительно, что "Астана" смогла выиграть третью четверть, но этого оказалось недостаточно, как итог поражение - 63:79 (16:21, 14:19, 18:17, 15:22).
Самым результативным игроком в составе столичного клуба стал Джастин Картер (по 14 очков).
Напомним, в прошлом туре казахстанский клуб в овертайме проиграл дома "Униксу" (Казань).
В следующем матче 6 января "Астана" дома примет "Нижний Новгород".
Фото: Единая Лига ВТБ