"Астана" проиграла ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб ожидаемо уступил на выезде лидеру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

Победа сегодня над ЦСКА, да еще в Москве Константиноса Флеваракиса подопечных стала бы прекрасным подарком на Новый год для казахстанских любителей баскетбола. Однако об этом можно было только мечтать. Уж больно силы не равны на данный момент. В этой связи даже удивительно, что "Астана" смогла выиграть третью четверть, но этого оказалось недостаточно, как итог поражение - 63:79 (16:21, 14:19, 18:17, 15:22).

Самым результативным игроком в составе столичного клуба стал Джастин Картер (по 14 очков).

Напомним, в прошлом туре казахстанский клуб в овертайме проиграл дома "Униксу" (Казань).

В следующем матче 6 января "Астана" дома примет "Нижний Новгород".

Фото: Единая Лига ВТБ