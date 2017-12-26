"Астана" проиграла ЦСКА в Единой лиге ВТБ

26 декабря 2017, 00:17

Гости смогли выиграть одну четверть.

Столичный баскетбольный клуб ожидаемо уступил на выезде лидеру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

Победа сегодня над ЦСКА, да еще в Москве Константиноса Флеваракиса подопечных стала бы прекрасным подарком на Новый год для казахстанских любителей баскетбола. Однако об этом можно было только мечтать. Уж больно силы не равны на данный момент. В этой связи даже удивительно, что "Астана" смогла выиграть третью четверть, но этого оказалось недостаточно, как итог поражение - 63:79 (16:21, 14:19, 18:17, 15:22).

Самым результативным игроком в составе столичного клуба стал Джастин Картер (по 14 очков).

Напомним, в прошлом туре казахстанский клуб в овертайме проиграл дома "Униксу" (Казань).

В следующем матче 6 января "Астана" дома примет "Нижний Новгород".

Фото: Единая Лига ВТБ


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