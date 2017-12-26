Назарбаев пожелал успехов Путину в предстоящих президентских выборах

Президент Казахстана Нурсултан отметил, что Россия для РК является «близким соседом и союзником в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), передает корреспондент Zakon.kz.

«Россия наш близкий сосед и союзник по ОДКБ. Партнер наш очень серьезный экономический, политический. Историю общую большую имеем. И в интересах Казахстана и казахов такие отношения сохранить, которые были всегда. Это в угоду интересов нашей страны. Я уверен, что и в интересах России», - сказал он.

Поэтому, по его словам, будучи такими близкими, личными отношениями, главы двух государств советуются друг с другом.

«Мы советуемся по каким-то вопросам, потому что задачи общие вопросы решаем. Сейчас вот нормальный выборный процесс - Владимир Владимирович Путин выдвинулся в Президенты РФ. Я желаю ему успеха. По всем данным, я думаю, что он фаворит этих выборов. И это правильно. В это трудное время, когда Россия оказалась под таким прессом, очень многих государств Европы, США, Путин, как государственный деятель и президент выдерживает все это и ведет народ вперед», - подчеркнул Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана.