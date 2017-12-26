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Видео интервью Нурсултана Назарбаева казахстанским СМИ появилось в Сети

26 декабря 2017, 06:00

На встрече журналисты подняли как социальные, экономические, политические вопросы, так и услышали от Главы государства о личном.

Полная версия интервью Нурсултана Назарбаева представителям казахстанских СМИ появилась в Сети. Ссылку на видео разместили на странице AkordaPress в соцсети Facebook, сообщает Zakon.kz.

Эфир продлился более полутора часов.

В ходе встречи Глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий в стране.

На встрече журналисты подняли как социальные, экономические, политические вопросы, так и услышали от Главы государства о личном.

Среди затронутых тем были вопросы о повышении пенсий, коррупции среди казахстанских чиновников, топливном кризисе, обеспечении граждан жильем, смоге в Астане, переименовании улицы Фурманова в Алматы, EXPO и другие.

Фото: скриншот


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