Видео интервью Нурсултана Назарбаева казахстанским СМИ появилось в Сети
На встрече журналисты подняли как социальные, экономические, политические вопросы, так и услышали от Главы государства о личном.
Полная версия интервью Нурсултана Назарбаева представителям казахстанских СМИ появилась в Сети. Ссылку на видео разместили на странице AkordaPress в соцсети Facebook, сообщает Zakon.kz.
Эфир продлился более полутора часов.
В ходе встречи Глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий в стране.
На встрече журналисты подняли как социальные, экономические, политические вопросы, так и услышали от Главы государства о личном.
Среди затронутых тем были вопросы о повышении пенсий, коррупции среди казахстанских чиновников, топливном кризисе, обеспечении граждан жильем, смоге в Астане, переименовании улицы Фурманова в Алматы, EXPO и другие.
Фото: скриншот
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