В честь открытия 10-го ресторана McDonald’s в Казахстане состоялось праздничное космическое шоу

23 декабря, в мкр. Орбита, ул. Мустафина, 5А состоялось праздничное космическое шоу в честь открытия 10-го ресторана McDonald’s в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Весь день жители города активно участвовали в яркой и захватывающей программе. Специально в честь праздника было организовано шоу пришельцев и НЛО, выступление акробатов, фантастические номера с холодным огнем, много конкурсов с призами. Все пришедшие смогли попробовать легендарную продукцию McDonald’s.

Десятый, юбилейный в Казахстане ресторан стал пятым в городе Алматы. В Астане уже работают 4 ресторана и еще один в Костанае.

Новый ресторан занимает площадь в 503 кв. метра и рассчитан на 128 посадочных мест внутри и 82 места на летней площадке. Как и во всех ресторанах сети, у здания имеется просторная парковка на 36 парковочных мест. Работает круглосуточная система McDrive, которая позволяет сделать, оплатить и получить заказ, не выходя из автомобиля за считаные минуты.

Здание ресторана полностью реализовано с учетом требований для маломобильных групп населения и соответствует золотым стандартам McDonald’s в сфере зеленых технологий.

По словам Генерального Директора, McDonald’s в Казахстане Ленара Кутлина, на прилегающей к ресторану территории было проведено благоустройство на общую сумму более 170 млн тенге, которое включает в себя строительство детской площадки (200 кв.м.), благоустройство аллеи, ландшафтный дизайн, озеленение, установку скамеек и урн, обустройство пешеходных дорожек и парковки, а также полное освещение на основе энергосберегающих технологий. «Во всем мире McDonald’s развивает свой бизнес, как хороший сосед, на основе принципов социальной ответственности, с заботой о людях и окружающей среде», - рассказал Кутлин Л.

Благодаря открытию нового ресторана создано более 80 рабочих мест. В перспективе развития сети предприятий и локальных производителей количество создаваемых рабочих мест будет увеличиваться.

Как и во всех ресторанах McDonald’s, гостей ждет гостеприимный̆ сервис и продукция самого высокого качества, приятная обстановка и бесплатный Wi-Fi.