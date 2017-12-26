Филиалы иностранных организаций в РК могут обязать рассчитываться в тенге

После вступления в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам.

Национальный банк предлагает перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге, сообщает МИА «Казинформ».

«После вступления в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам. В этой связи, предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге», - сказал глава Нацбанка Данияр Акишев, озвучивая на заседании Правительства РК предлагаемые изменения в рамках законпроекта «О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле».

Он напомнил, что согласно действующему в настоящее время валютному законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами, и, соответственно, вправе с резидентами осуществлять валютные операции.

«Изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидента соглашениями, заключенными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона», - заверил Акишев.

При этом, он привел в качестве примера тот факт, что за 2016 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами Казахстана, которые были совершены в иностранной валюте, составил 2,5 млрд. долларов США.