Трампа уличили в особой любви к отпускам

Во время президентской кампании 2016 года Трамп неоднократно критиковал президента Обаму за то, что тот слишком много времени проводит за игрой в гольф

Президент США Дональд Трамп примерно треть времени с момента вступления в должность 20 января 2017 года провел на отдыхе в своих частных владениях.

В настоящее время хозяин Белого дома находится в своей резиденции во Флориде, куда приехал отмечать рождественские каникулы. Причем каникулы президента по плану должны продлиться около 10 дней.

По сведениям издания, в течение этого года Трамп сто раз выезжал в свои частные владения, в частности, около 40 дней он провел, играя в гольф в Нью-Джерси, еще 40 дней — в своем поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, которое прозвали «Зимним Белым домом».

Как отмечает газета, многие американские лидеры предпочитали отдыхать в частных домах. Так, Джордж Буш-младший ездил в штат Мэн, а Барак Обама отправлялся на Гавайи. Однако им приходилось платить за резиденции, где они проводили время, а Трамп останавливается в принадлежащих ему домах.

Издание также подсчитало, что предыдущий президент США за восемь лет нахождения у власти потратил на перелеты около 90 миллионов долларов из бюджета, то есть около миллиона долларов в месяц. Трампу на подобное удовольствие требуется порядка 1,5 миллионов долларов в месяц.

Во время президентской кампании 2016 года Трамп неоднократно критиковал президента Обаму за то, что тот слишком много времени проводит за игрой в гольф. «Я же буду редко покидать Белый дом, потому что тут слишком много много дел», — заявлял тогда кандидат от республиканцев.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Carlos Barria / Reuters.