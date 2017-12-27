Н.Назарбаев подписал поправки по вопросам таможенного регулирования
26 декабря президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования», направленный на приведение законодательства в соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Текст закона публикуется в печати.
27 декабря 2017, 09:51
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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