Н.Назарбаев подписал поправки по вопросам таможенного регулирования

26 декабря президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования», направленный на приведение законодательства в соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.