Нацбанк намерен снизить потребительские цены в новом году

Председатель Национального Банка отметил, что удорожание энергоносителей в начале и конце текущего года обусловливало кратковременное влияние на инфляцию.

По итогам 2017 года инфляция в годовом выражении сохранится в пределах целевого коридора 6-8%, сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев, сообщает BNews.kz.

Инфляция в годовом выражении с начала года находится в коридоре Нацбанка (6-8%). В ноябре годовая инфляция составила 7,3%, накопленная инфляция за 11 месяцев сложилась на уровне 6,3%. Об этом Данияр Акишев рассказал в ходе брифинга для СМИ, посвященного презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в Астане, указывается в сообщении финансового регулятора.

«По итогам текущего года инфляция сохранится в пределах целевого коридора, и в 2018 году будет плавно переходить к новому целевому ориентиру: 5-7% по итогам года», - отметил глава Нацбанка.

Председатель Национального Банка отметил, что удорожание энергоносителей в начале и конце текущего года обусловливало кратковременное влияние на инфляцию.

Непосредственный вклад в инфляцию с начала года составил не более 1 процентного пункта, хотя с учетом вторичных эффектов в виде удорожания перевозок товаров и себестоимости коммунальных услуг может быть немного выше. В целом, влияние изменчивых компонентов инфляции является незначительным.

«По данным Комитета по статистике МНЭ РК, при общей инфляции 7,3% показатель базовой инфляции без учета отдельных составляющих, таких как плодоовощная продукция, регулируемые услуги и энергоносители, в годовом выражении в ноябре составил 6,2%», - подытожил Д. Акишев.

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