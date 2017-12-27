За склонение к суициду в РК введут уголовную ответственность

Соответствующую норму планируется внести в проект закона РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ко второму чтению.

Депутаты Мажилиса Парламента РК предложили ввести уголовную ответственность за склонению к самоубийству. Данное предложение поддерживали в Министерстве внутренних дел и Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь об этом зашла при обсуждении проекта закона РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Депутат Асылбек Смагулов отметил, что в настоящее время обществом широко обсуждается тема суицида, его причин и предпосылок.

«Неограниченный доступ детей к информации на сайтах и соцсетях во многих случаях влияет на их поведение. Однако доказать, что именно информация, а не неблагополучная обстановка в семье, склонила ребенка к суициду очень сложно. В УК РК предусмотрено наказание лишь за доведение до самоубийства, ст. 105, а для администраторов сайтов смерти уголовная ответственность по этой статье наступает только в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. На мой взгляд, здесь существует правовой пробел. В связи с этим хотелось бы узнать позицию наших ведомств по исключению данного правового пробела», - обратился он к представителям МВД и ГП РК.

В ответ на это заместитель начальника департамента по защите общественных интересов ГП РК Азамат Дюсембеков подтвердил, что «этот вопрос действительно есть, пробел существует».

«В рамках нашего ведомства, в рамках рабгруппы несколько вариантов уже рассматриваем. По внесению изменений и дополнений в УК РК соответствующей статьи, с предусмотренными диспозициями, о которых говорил депутат, о том, чтобы предусмотреть квалификацию тем деяниям, которые сейчас не подпадают под ответственность уголовную. Работа ведется. Я думаю, есть несколько вариантов предложений, мы в ближайшее время отработаем и предложим», - сказал он.

Также с доводами депутата согласился вице-министр МВД РК Рашид Жакупов.

«Абсолютно согласен, что есть некоторые проблемы с квалификацией действий, не по доведению до самоубийства, которое установлено УК РК, а за склонение, в том числе, распространение программ через интернет-сайты, которые, так называемые, суицидальные интернет-сайты. МВД совместно с другими госорганами работу по выявлению таких сайтов и блокированию проводится, а уголовная ответственность за склонение к самоубийству, которую предлагается ввести в данном законопроекте, в принципе, мы считаем, что это правовая проблема существует, ее надо решать», - пояснил он.

«На наш взгляд, диспозиция предлагаемых статей в законопроекте изложена, но несколько не совсем будет соответствовать этой задаче, и требует более детальной конкретизации самой диспозиции статьи. Какие конкретно действия будут предполагаться за установление уголовной ответственности за конкретных детей и действия, совершенных за склонение к самоубийству? Мы этот вопрос уже с депутатами обсуждали при встречах, я думаю, что до второго чтения совместно с учеными и так далее мы найдем ту диспозицию, которая позволит более конкретизировать уголовную ответственность за данное действие», - добавил замглавы ведомства.

После пленарного заседания в кулуарах Мажилиса он пояснил журналистам, что норму, предусматривающую уголовную ответственность за склонение к суициду, в частности, в Интернете и в целом, планируется внести в обсуждаемый сегодня проект закона во втором чтении.

«Склонение путем уговоров, предложений, обмана, подкупа и другими способами, если человек склоняет к самоубийству, депутаты предлагают установить уголовную ответственность. Мы предусматриваем, что распространение побудительной информации к совершению самоубийств, в том числе «Синий Кит», или российские игры «Беги или умри». Они должны преследоваться по закону однозначно. Другой вопрос, какой должна быть уголовная ответственность, я думаю, что эти вопросы будут решены во время рассмотрения законопроекта», - уточнил Р. Жакупов.

Как он заключил, на данный «есть вопросы по диспозиции, какие действия должны образовывать данный состав преступления».

«Я думаю, что до второго чтения мы с депутатами этот вопрос отработаем», - резюмировал вице-министр.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: АиФ Красноярск