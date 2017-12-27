Аэропорт Тараза закрыт из-за погодных условий
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний.
Аэропорт города Тараз временно закрылся по причине сложных погодных условий 27 декабря в 05:00 часов по местному времени, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет Гражданской Авиации.
В настоящее время в аэропорту наблюдается сильный ветер 25 метров в секунду с порывами до 28-30 метров в секунду, а также обледенение взлетно-посадочной полосы до 5 мм. (коэффициент сцепления 0,29).
В целяx обеспечения безопасности полетов отменено/задержано ряд внутренних рейсов.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний.
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