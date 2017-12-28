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Samsung призывает казахстанцев поддержать социальный проект и помочь детям

28 декабря 2017, 09:00

Чтобы принять участие в социальном проекте, казахстанцы могут приобрести лимитированную версию Galaxy Note8 Gold Limited Edition на сайте.

Воспитанники детских домов и интернатов мечтают о новогоднем чуде. Но их не обнимут родители, их не ждут подарки под семейной елкой. Радость этим детям могут принести только спонсоры и меценаты, сообщает Zakon.kz.

В школе-интернате в городе Есик в Алматинской области учатся около 200 воспитанников. Им не повезло с рождения: они отстают в развитии и вряд ли смогут учиться в обычной школе. Но надежда все же есть. Как раз для таких детей были разработаны материалы по специальной методике Марии Монтессори, которые помогают им познать мир, улучшить логическое и пространственное мышление, мелкую моторику и координацию движений. Нужны только средства.

Компания Samsung Electronics решила помочь маленьким соотечественникам и запустила благотворительную акцию, в которой может поучаствовать любой желающий.

Чтобы принять участие в социальном проекте, казахстанцы могут приобрести лимитированную версию Galaxy Note8 Gold Limited Edition на сайте.

Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Аяла». На них детям из есикской школы-интерната привезут материалы Монтессори. По итогам акции фонд подготовит отчет.

Эти мобильные устройства – особенные. Они выпущены в ограниченной серии. На тыльной стороне золотого корпуса выгравирован красивый VIP-номер, который можно выбрать: 001, 007, 777, 111, 1000.

Кроме того, в специальной коробке из премиальных материалов будущих владельцев эксклюзивного смартфона ждут приятные бонусы: чехол в золотом цвете Clear View Cover, беспроводные наушники Gear IconX и и дополнительное гарантийное обслуживание сроком на один год.


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