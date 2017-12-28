Какие изменения произошли в пенсионном законодательстве с 1 января 2018 года

Все операционные подразделения ЕНПФ будут работать 30 и 31 декабря 2017 года с 9-00 до 13-00 часов.

С 1 января 2018 года вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве, в том числе в части порядка расчета пенсионных выплат по графику. В частности, это касается вкладчиков (получателей), достигших и достигающих пенсионного возраста в текущем году, а также имеющих установленную инвалидность первой и второй групп бессрочно, передает Zakon.kz со ссылкой на ЕНПФ.

Так, с 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста и установлением инвалидности первой и второй групп бессрочно будут осуществляться только на ежемесячной основе.

Единовременно получить пенсионные накопления будет возможно, если пенсионные накопления на дату обращения получателя в ЕНПФ не будут превышать 12-кратный размер минимальной пенсии (в 2018 году 404940 тенге (12*33745)). В случае превышения указанного размера, пенсионные выплаты будет осуществляться ежемесячно.

В этой связи ЕНПФ доводит до сведения вкладчиков (получателей), у которых право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в связи достижением пенсионного возраста (мужчины - 63 года, женщины – 58 лет) наступило или наступит в текущем году, а также, имеющих установленную инвалидность первой и второй групп бессрочно, о возможности оформления пенсионных выплат из ЕНПФ в порядке, установленном пенсионным законодательством, действующим до 1 января 2018 года, путем подачи в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат по 31 декабря 2017 года включительно.

Как сообщили в ЕНПФ, в интересах вкладчиков (получателей) для реализации вышеуказанного права все операционные подразделения ЕНПФ будут работать 30 и 31 декабря 2017 года с 9-00 до 13-00 часов.