Университет Шакарима продлевает конкурс на разработку нового герба университета

Главная цель конкурса – создать возможность для талантливых студентов проявить себя и поучаствовать в жизни ВУЗа.

Конкурс на разработку нового герба университета, о котором объявил наш ВУЗ 2 месяца назад, завоевал широкую огласку во всем мире. Неравнодушные студенты со всех уголков планеты присылают нам свои работы, в которых представляют свое видение нового герба университета. Однако в корреспонденцию нашего ВУЗа приходят и другие письма, с просьбой продлить конкурс, так как творческая работа требует больше времени.

В связи с многочисленными просьбами, конкурс на разработку нового герба Университета Шакарима продлен до 15 февраля 2018 года.

Напомним, что в связи с переходом казахского языка на латиницу, университет Шакарима проводит ребрендинг и объявляет о продлении конкурса на разработку нового герба. В конкурсе могут принять участие студенты со всего мира. Победителю, один из ведущих ВУЗов страны, вручит 1000 $ .

Главная цель конкурса – создать возможность для талантливых студентов проявить себя и поучаствовать в жизни ВУЗа.

Заявки участников и конкурсные работы принимаются по электронному адресу contest@semgu.kz.

При подаче работ для участия в конкурсе просим строго соблюдать все условия.

Предоставить в письме анкету в свободной форме, документ, подтверждающий, что вы являетесь студентом (студенческий билет или ID карта), небольшой текст, поясняющий историю работы, ее идею и связь с историей ВУЗа, а также отправить скриншоты, что вы подписаны на наши официальные странички на Facebook, ВКантаке, Instagram и YouTube.

Подробнее о положении конкурса, вы можете ознакомиться на сайте университета semgu.kz