Верховный суд обратился к адвокатам и прокурорам

"Многое, а иногда абсолютно всё, зависит от нашего с вами профессионализма, ответственности, добросовестности и порядочности".

На сайте Верховного суда РК опубликовано обращение к адвокатам и прокурорам, сообщает Zakon.kz.

Уважаемые адвокаты и прокуроры, поздравляем всех вас вместе и лично каждого с наступающим Новым 2018 годом!

Уходящий год был полон значимых событий. В их числе конституционная реформа, модернизация правоохранительной деятельности и другое. Все они направлены на самую важную цель – повысить доверие людей к госорганам, в том числе к судебной и правоохранительной системам.

Здание суда – это для нас с вами общее место работы. Но нас объединяют не фасады, коридоры и залы заседаний. Объединяет нас человек. Его жизнь, права и свободы. Защита этих высших ценностей - наша ежедневная обязанность. Нас объединяет страна. Забота о ее процветании - наш высокий долг.

Мы с вами причастны к судьбе каждого, кто пришёл в суд. Многое, а иногда абсолютно всё, зависит от нашего с вами профессионализма, ответственности, добросовестности и порядочности.

К нам с вами идут с надеждой на помощь, также как приходят в больницу и надеются на врача. Как и социальная сфера, судебная система прямо влияет на настроения людей, на их восприятие правосудия, в конечном итоге, на доверие к государственной власти.

Поэтому Елбасы всегда ставит во главу угла доверие граждан, бизнеса и инвесторов к правоохранительной и судебной системам. И именно это побуждает нас обратиться к каждому из вас, ко всему адвокатскому и прокурорскому сообществам с открытым предложением – давайте вместе улучшим судебную систему, сделаем правосудие доступным, понятным и справедливым для любого человека, высокоэффективным и экономным для государства.

Сделано, действительно, немало. Но нам важно знать, что ещё улучшит работу судов, судей, всех участников судебного процесса. Это могут быть предложения, как по системным вопросам правосудия, так и по конкретным процедурам, которые можно быстро «перекроить» и сделать лучше в плане сервиса и комфорта для людей.

Будем признательны за лаконичные и конструктивные рекомендации, изложенные на простом и понятном языке. То есть суть предложения, обоснование и варианты решений.

Мы не оставим без внимания ни одно дельное предложение. Уверены, они послужат дальнейшему совершенствованию казахстанского правосудия.

Заранее благодарим всех, кто откликнется.

Ещё раз с наступающим Вас Новым 2018 годом!

Отличных выходных!