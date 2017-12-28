Криптовалюту обеспечат миллиардами баррелей нефти

В качестве поддержки выделяется нефтяное месторождение в районе реки Ориноко с запасами пять миллиардов баррелей.

Для обеспечения создаваемой в Венесуэле национальной криптовалюты El Petro будет выделено пять миллиардов баррелей нефти. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

По его словам, в качестве поддержки El Petro выделяется нефтяное месторождение в районе реки Ориноко с запасами пять миллиардов баррелей. Оценку резервов месторождения подтверждает соответствующий международный сертификат, выданный зарубежной консалтинговой компанией, отметил Мадуро.

Он пообещал организовать майнинг цифровых денег по всей стране. В результате появится мощная валюта, которая укрепит экономику свободной и независимой Венесуэлы, подчеркнул президент.

Впервые о намерении создать национальную криптовалюту Мадуро заявил в начале декабря 2017 года. По его мнению, эта мера поможет преодолеть финансовую блокаду. Новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны, обещал он.

В сентябре президент Венесуэлы сообщал о планах по созданию новой мировой валюты, которая станет альтернативой доллару.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA.

Венесуэла переживает глубочайший экономический кризис, вызванный падением мировых цен на нефть.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Reuters.