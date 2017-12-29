Эксперты назвали причины снижения курса биткоина

Стоимость биткоина в четверг, 28 декабря, снижается после выхода новостей о возможном закрытии криптовалютных бирж в Южной Корее, пишет РГ.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.50 мск биткоин дешевел на 8 процентов - до 14,3 тысячи долларов. На бирже GDAX курс криптовалюты снижался на 9,23% - до 13,64 тысячи долларов. На Bitfinex криптовалюта падала в цене на 10 процентов - до 13,46 тысячи долларов.

Сообщение о закрытии криптобирж в четверг пришло от управления координации государственной политики Южной Кореи. Тем самым власти собираются ограничить спекуляции на рынке криптовалют.

В частности, правительство республики собирается требовать раскрытия настоящих имен агентов при проведении операций. При этом банкам запретят создание виртуальных счетов для работы на криптовалютных биржах.

Курс криптовалюты толкают вниз также новости об очередном хардфорке, то есть внедрении нового протокола, в результате чего образуется еще одна криптовалюта. В ночь на четверг появилась новая криптовалюта Bitcoin God. Общий объем ее эмиссии составляет 21 миллион криптомонет. Криптовалюта будет запущена в первом квартале 2018 года.

Кроме того, некоторые аналитики высказывали мнение, что снижение цен на биткоин намеренно спровоцировано крупными инвесторами, чтобы приобретать подешевевшую криптовалюту.