Пользователи возмутились новой функцией Instagram

Юзеры потребовали отменить последние нововведения, отметив, что с каждым обновлением социальная сеть становится только хуже.

Пользователям "Инстаграма" не понравилось обновление приложения, в результате которого рекомендованные записи стали появляться в основной ленте.

— Я просто хочу, чтобы в моём "инстаграме" всё было в хронологическом порядке и не было никаких "рекомендуемых записей". Очень раздражает, — призналась @viciousjazz.

Такое мнение поддержали ряд пользователей популярного фотосервиса — несмотря на то, что возможность временного отключения функции всё ещё работает.

В своих гневных публикациях пользователи заметили, что алгоритмы соцсетей с каждым обновлением становятся только хуже, и потому потребовали отменить последние изменения.

— Все публикации, которые высветились в моей ленте этим утром, были сделаны как минимум три дня назад. Но, конечно же, давайте добавим ещё и функцию "Рекомендуемое". Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой, — написал @swissdanishguy.

Ранее "Инстаграм" добавил рекомендации в ленты пользователей, основанные на их интересах и предпочтениях их друзей.

Фото: ©FlickrTati Tata. Источник: Лайф