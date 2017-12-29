Десять особенностей нового Налогового кодекса

С 1 января 2018 года вводится в действие новый Налоговый кодекс. Этот кодекс с нетерпением и надеждой ждали все предприниматели, но думаю, что ожидания не оправдались. По моему мнению, новый кодекс отличается от старого примерно на 10-15 процентов. То есть, новый кодекс представляет собой старый, но немного видоизмененный. При этом многие пробелы старого кодекса по наследству перешли в новый кодекс. И не обошлось без ошибок в новых нормах. Все эти проблемы возникли в силу желания разработчиков ввести кодекс с 1 января.

Для общего обзора нового кодекса я хочу отметить следующие его особенности.

1. В новом кодексе 773 статьи, то есть на 86 статей больше, чем в старом.

Если в старом кодексе были три части: общая, особенная и налоговое администрирование, то в новом кодексе уже две части: общая и особенная - за счет включения налогового администрирования в общую часть.

2. Новым кодексом предусмотрена в ходе налоговой проверки обязанность налогоплательщика предоставить рабочее место для проверяющих лиц. Предлагаю исключить такую норму, потому что не у всех налогоплательщиков имеется такая возможность. Например, индивидуальные предприниматели, работающие на дому, не смогут же предоставить рабочее место у себя в квартире. А если проверяющих лиц несколько, то даже и крупные компании не смогут выполнить данное требование. К тому же, не очень ясно, что же такое «рабочее место».

3. Сократился срок исковой давности по налогам с пяти до трех лет. Но данная норма начнет действовать с 1 января 2020 года. Я со своими коллегами пять лет назад предлагал установить трехлетний срок, так как именно такой срок предусмотрен гражданским законодательством.

4. Снижен размер пени с 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка РК до 1,25-кратной, то есть ровно в два раза. Это, наверное, самае полезная новая норма. Мы тоже неоднократно предлагали такое изменение.

5. В ст.4 нового кодекса указано, что при выявлении противоречий положений налогового законодательства принципам налогообложения, такие положения не подлежат применению. То есть, если какая-то статья кодекса противоречит принципам налогообложения, то такая статья не применима. Такой подход противоречит праву и закону, потому что ни один суд, ни один госорган не смогут игнорировать и не применять норму закона только потому, что они считают эту норму противоречащей принципам налогообложения. Такие действия суда или госоргана будут сами незаконные и повлекут ответственность.

6. Согласно статье 178 нового кодекса, жалобу на уведомление можно подать либо в явочном порядке, либо почтой. И не указано, что жалоба может быть подана в электронной форме. Такой порядок противоречит кодексу, потому что во всех иных случаях предусмотрен электронный документооборот. Нужно дополнить статью предложением о возможности подачи жалобы в электронной форме.

7. Согласно ст. 149 нового кодекса, датой начала проведения налоговой проверки считается дата вручения налогоплательщику предписания. Эта норма противоречит ст.38 кодекса и принципам нашего законодательства, так как по общему правилу, течение сроков начинается на следующий день после события, которое является началом срока. Предлагаю внести изменения в эту статью и изложить её в следующей редакции «датой начала проведения налоговой проверки считается день, следующий за датой вручения налогоплательщику предписания».

8. И опять в новом кодексе, как и в старом, указано, что налогоплательщик может обжаловать только действия (бездействия) налоговых органов. Я много раз писал, что кроме действия (бездействия), налоговые органы выносят и незаконные решения. Поэтому предлагаю дополнить, что обжалованию подлежат и решения налоговых органов.

9. Согласно ст. 38 кодекса, срок исполнения налогового обязательства истекает в конце последнего дня налогового периода. Это неправильная норма, противоречащая кодексу, потому что срок не имеет никакого отношения к окончанию налогового периода. Так некоторые налоги уплачиваются и декларации подаются после окончания налогового периода. Поэтому предлагаю полностью исключить данную норму.

10. Новый принцип - это принцип добросовестности налогоплательщика, изложенный в ст.8 нового кодекса. Но как-то очень непонятно этот принцип изложен. Во-первых, предусмотрено, что если налоговый орган дал ошибочное разъяснение, то налогоплательщик всё равно уплачивает налоги, но без штрафов и пени. Думаю, что более верным будет освобождение налогоплательщика в таких случаях от уплаты налогов.

Во-вторых, указано, что нарушения должны быть описаны в ходе проверки, а не по завершению. Но кодекс не предусматривает обязанность проверяющего лица составлять промежуточные акты проверок. Предлагаю дополнить нормой о том, что проверяющее лицо до составления акта проверки обязано сообщить налогоплательщику в письменной форме о предполагаемых нарушениях.