Что случилось в Кызылординской области в 2017 году?

Во всех ключевых сферах экономики достигнута положительная динамика роста, при этом по ряду показателей регион занимает лидирующие позиции по республике.



В 2017 году в области сдано в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья. Так, в областном центре велось строительство 61 многоэтажного дома, в том числе 24 дома на 957 квартир за счет средств частных инвесторов и 37 домов на 2014 квартир в рамках государственных жилищных программ.

В 2017 году в регионе полностью закрыт вопрос аварийных домов и школ.

Кроме того, начато строительство первых объектов нового города на левом берегу Сырдарьи в г.Кызылорде: 18 многоэтажных жилых домов, детского сада на 320 мест и студенческого кампуса университета «Болашақ».

В этом году начата газификация г.Байконыр, полностью газифицирован пригородный поселок Белколь, таким образом, 64 % населения области имеют возможность потреблять природный газ.

Отличный результат показали и рисоводы Приаралья, собравшие рекордный урожай – свыше 500 тысяч тонн зерна. При этом рост урожая достигнут не за счет расширения посевных площадей, а благодаря успешным селекционным работам и повышению всхожести сортов.

В уходящем году сельхозтоваропроизводители региона вышли на зарубежные рынки. Установлено тесное сотрудничество с Исламской Республикой Иран по выращиванию, переработке и экспорту риса. Напомним, что в 2016 году в области засеяли пробную партию иранского сорта «Торем Хошеми». А в ноябре т.г. в рамках инвестиционного форума «Байконур Инвест» подписано Соглашение о поставках кызылординского риса в Исламскую Республику Иран.

В 2017 году впервые регион начал экспортировать мясо в Иран и ОАЭ.

В целом, в 2017 году экспорт сельхозпродукции возрос на 42 процента, в том числе экспорт риса на 45 процентов.

Радуют достижения и в сфере образования. Так, 97 процентов выпускников школ текущего года поступили в вузы и ссузы. Благодаря продуктивному сотрудничеству с техническими вузами России на сегодняшний день 452 выпускника кызылординских школ обучаются в ведущих технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Отметим, что Кызылординская область единственная, которая организовала обучение своих выпускников за счет грантов Правительства Российской Федерации.

Кроме того, начиная со следующего года Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова будет выделять по 20 грантов для кызылординской молодежи на обучение в магистратуре по специальностям "Кибербезопасность" и "Математическое моделирование процессов".

В рамках ХІV казахстанско-российского форума межрегионального сотрудничества в Челябинске с участием Президентов России и Казахстана решен еще один важный для Кызылординской области вопрос: около 12 тысяч гектаров земли выведены из аренды Российской Федерации и переданы Казахстану для развития малого и среднего бизнеса.

Таким был уходящий год для Приаралья.