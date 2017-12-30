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Кадыров из принципа отказался возвращаться в Facebook

30 декабря 2017, 01:41

Депутат Госдумы Саралиев выступил с письмом к представителю Facebook, призвав публично извиниться за блокировку Кадырова и восстановить аккаунт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что принципиально не собирается возвращаться в социальную сеть Facebook, которая ранее заблокировала его аккаунт в связи с включением политика в санкционные списки США, пишет МК.

Под названием страницы Кадырова на Facebook после этого функционировал агрегатор авиабилетов – как выяснилось теперь, временно. Глава Чечни сообщил, что его представители связались с администраторами страницы, и те любезно деактивировали ее. Уточняется, что это была не заблокированная страница, а созданная под тем же названием.

«Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью - избежать создание очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети», - утверждает Кадыров. Называется эта страница теперь «Чеченская республика».

Ранее депутат Госдумы Саралиев выступил с письмом к представителю Facebook, призвав публично извиниться за блокировку Кадырова и восстановить аккаунт.

Фото: Коммерсантъ


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