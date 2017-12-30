Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» ответила на вопросы интернет-пользователей
Вопросы от казахстанцев собирались в течении трех дней.
На портале zakon.kz прошла онлайн - конференция с участием главы ЖССБК.
Вопросы от казахстанцев собирались в течении трех дней. Пользователей интересовала информация о ставке вознаграждения по депозитам в ЖССБК, их доходность, условия выплаты государственной премии и участия в программе "Нұрлы жер".
Ответы были даны на все поступившие обращения.
Ляззат Ибрагимова рассказала, как можно открыть депозит в банке, не выходя из дома, подсказала как эффективнее и быстрее накопить на свое жилье и получить максимальную премию государства.
- Благодарю участников онлайн-конференции за интерес к деятельности нашего банка и пользуясь этой возможностью хотела бы поздравить всех казахстанцев с наступающим 2018 годом! Пусть новый год подарит вам много радости, принесет тепло в ваши дома! Напоминаю, что наше общение не ограничивается лишь вопросами и ответами на данной площадке. Банк открыт и прозрачен для клиентов и нам нужна обратная связь, - сказала Ляззат Ибрагимова.
Всю интересующую информацию можно узнать, позвонив в наш колл-центр по номеру 300.
Также свои вопросы можете оставить и на сайте Банка .
- Для пользователей социальных сетей удобно будет подписаться на официальные страницы банка в facebook, Вконтакте и Instagram и оставлять там свои вопросы, - заключила Ляззат Ибрагимова.
Фото: Expomod.me
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