Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» ответила на вопросы интернет-пользователей

Вопросы от казахстанцев собирались в течении трех дней.

На портале zakon.kz прошла онлайн - конференция с участием главы ЖССБК.

Вопросы от казахстанцев собирались в течении трех дней. Пользователей интересовала информация о ставке вознаграждения по депозитам в ЖССБК, их доходность, условия выплаты государственной премии и участия в программе "Нұрлы жер".

Ответы были даны на все поступившие обращения.

Ляззат Ибрагимова рассказала, как можно открыть депозит в банке, не выходя из дома, подсказала как эффективнее и быстрее накопить на свое жилье и получить максимальную премию государства.

- Благодарю участников онлайн-конференции за интерес к деятельности нашего банка и пользуясь этой возможностью хотела бы поздравить всех казахстанцев с наступающим 2018 годом! Пусть новый год подарит вам много радости, принесет тепло в ваши дома! Напоминаю, что наше общение не ограничивается лишь вопросами и ответами на данной площадке. Банк открыт и прозрачен для клиентов и нам нужна обратная связь, - сказала Ляззат Ибрагимова.

Всю интересующую информацию можно узнать, позвонив в наш колл-центр по номеру 300.

Также свои вопросы можете оставить и на сайте Банка .

- Для пользователей социальных сетей удобно будет подписаться на официальные страницы банка в facebook, Вконтакте и Instagram и оставлять там свои вопросы, - заключила Ляззат Ибрагимова.

Фото: Expomod.me