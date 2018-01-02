Головкин признан лучшим боксером 2017 года
2 января 2018, 01:22
Таковы результаты голосования болельщиков.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин был признан WBA лучшим боксером ушедшего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на твиттер Всемирной боксерской ассоциации.
Это звание GGG получил по результатам опубликованного голосования среди болельщиков на лучшего боксера 2017 года.
В числе номинантов значились Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд и Энтони Джошуа. 50% фанатов проголосовали за Головкина, по 25% - за обоих его соперников. Всего в голосовании приняли участие 4 786 любителей бокса.
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