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Радио КНДР посоветовало гражданам не мешать пиво с водкой

2 января 2018, 09:13

Одновременное употребление пива и водки «может плохо на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела».

Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года обратилось к гражданам страны с призывом не мешать пиво с водкой. Об этом во вторник сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

«Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно», — говорится в предупреждении северокорейского радио.

Как отметили на центральном радио, «в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье». Одновременное употребление пива и водки «может плохо на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела».

Источник: Известия. Фото: REUTERS


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