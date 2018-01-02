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Химики назвали идеальный способ заваривать кофе

2 января 2018, 12:21

По мнению ученых, холодный кофе полезнее горячего.

Заваривание кофе холодным способом повышает концентрацию кофеина в напитке. К такому выводу пришли химики из Университета Томаса Джефферсона в США. Их работу публикует Scientific Reports, передает РИА Новости.

Ученые изучили четыре вида кофе, сравнив напитки, полученные с помощью традиционного заваривания кипятком и холодным способом (приготовление занимает от 10 часов до суток при воде комнатной температуры). В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.

Сравнив химический состав получившихся напитков, ученые пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, к примеру, темной обжарки и грубого помола, выделяется тысяча миллиграммов кофеина на литр напитка. А при использовании кипятка концентрация этого вещества не превышает 800 миллиграммов.

Кроме того, химики установили, что концентрация кофеина достигает этих показателей уже после 6-7 часов холодного заваривания.

Ранее американские ученые установили, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток.

Фото CC0 / StockSnap / Coffee


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