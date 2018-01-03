О выпуске в обращение памятной серебряной монеты «Почему у ласточки хвост рожками»

Национальный Банк Республики Казахстан 29 декабря 2017 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «proof» качества номиналом 500 тенге «Почему у ласточки хвост рожками», посвященную 50-летию со дня выхода первого казахстанского анимационного фильма.

Серебряная монета выполнена в форме кинокадра. В 2017 году исполняется 50 лет со дня выхода на экраны первого казахского анимационного фильма «Почему у ласточки хвост рожками» (режиссер А.Хайдаров и группа первых казахстанских художников-мультипликаторов - Э. Бейсеитов, Г. Дусенко, Ф. Муканов, Б. Калистратов, Е. Султанбеков). В 1968 году лента была премирована на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, а в 1975 году завоевала приз «Бронзовый Праксиноскоп» на Международном кинофестивале мультфильмов в Нью-Йорке. Мультфильм был переведен на иностранные языки и обошел 48 стран мира. Лента стала поистине культовой в мире кинематографа, а выход в свет отечественного анимационного фильма стал днем рождения казахстанской мультипликации.

На лицевой стороне (аверсе) монеты, выполненной в форме кинокадра, в центральной части размещена надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты. Слева и справа от номинала расположены элементы национального орнамента. В верхней части монеты надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. В нижней части надпись «Ag 925 24 g.», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, и товарный знак Казахстанского монетного двора. В левой части по краю монеты размещено число «1967», обозначающее год выхода на экраны анимационного фильма, в правой - «2017», обозначающее год чеканки.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено цветное изображение стоп-кадра из анимационного фильма. В левой части по краю монеты размещена надпись «ҚАРЛЫҒАШТЫҢ ҚҰЙРЫҒЫ НЕГЕ АЙЫР» на государственном языке, в правой - «ПОЧЕМУ У ЛАСТОЧКИ ХВОСТ РОЖКАМИ» на русском языке. Цветовое решение выполнено посредством технологии цветной печати. Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 24 грамма, прямоугольник 30х45 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 500 штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет - магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz «Интернет-магазин монет».

Продажа монет будет осуществляться с 29 декабря 2017 года в Алматинском городском, Центральном, Восточно-Казахстанском, и в Кызылординском филиалах Национального Банка.

С 3 января 2018 года монеты будут доступны в Алматинском областном и в Карагандинском филиалах, с 5 января 2018 года - в Павлодарском филиале, с 8 января 2018 года - в Акмолинском, Актюбинском, Атырауском, Западно-Казахстанском, Жамбылском, Костанайском, Мангистауском, Северо-Казахстанском и в Южно-Казахстанском филиалах Национального Банка.