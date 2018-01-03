Изменения в учете и отчетности государственных учреждений с 1 января 2018 года

Напоминаем, что с 1 января 2018 года учетная политика, разработанная для государственных учреждений Республики Казахстан, будет применяться с учетом изменений и дополнений, которые вводятся приказом Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2017 года № 15.

В частности, разделы 8 «Дебиторская задолженность» и 15 «Кредиторская задолженность» дополняются соответственно пунктами 23-1 и 71-1 касательно признания суммы дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с плательщиками по налоговым и неналоговым поступлениям.

В новой редакции будут изложены пункт 84 (раздел 21 «Финансирование и резервы») в отношении признания операций по финансированию капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов и пункт 87 (раздел 22 «Доходы и расходы»), в котором определен порядок признания доходов от необменных и обменных операций.

Кроме того, раздел 22 «Доходы и расходы» дополняется пунктом 89-1 в части признания государственным учреждением операционных расходов, расходов по бюджетным выплатам, по управлению активами, затратам по займам и прочим расходам.

Наряду с этим, с 1 января 2018 года приказом Министра финансов РК от 3 мая 2017 года № 289 вводятся изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, которые дополнены положениями о порядке отражения операций по учету налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, от продажи финансовых активов государства, а также составления первичных документов по этим операциям.

В связи с этим, приказом Министра финансов РК от 27 марта 2017 года № 187 Альбом форм бухгалтерской документации для государственных учреждений дополнен новыми формами мемориальных ордеров согласно приложениям 125-129, а именно:

Приложение 125 - Мемориальный ордер 23 «Накопительная ведомость по дебиторской задолженности по расчетам с плательщиками по поступлениям в бюджет» по форме № 408-ДЗ-д.

Накопительная ведомость по форме № 408-ДЗ-д применяется для учета дебиторской задолженности по расчетам с плательщиками по поступлениям в бюджет и составляется по субсчетам 1292 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет», 1293 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет», 1294 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам от реализации основного капитала и финансовых активов государства»;

Приложение 126 - Мемориальный ордер 24 «Накопительная ведомость по кредиторской задолженности по расчетам с плательщиками по поступлениям в бюджет» по форме № 408-КЗ-д.

Накопительная ведомость по форме № 408-КЗ-д составляется по субсчетам 3281 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет», 3282 «Краткосрочная кредиторская задолженность по оплате НДС», 3283 «Краткосрочная кредиторская задолженность по возврату НДС», 3284 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет»;

Приложение 127 - Мемориальный ордер 25 «Накопительная ведомость по движению средств на КСН республиканского, местного бюджета» по форме № 381-д.

В Накопительной ведомости по движению средств на КСН республиканского, местного бюджета ведется учет по зачислению поступлений в республиканский и местный бюджеты. Накопительная ведомость по форме № 381-д заполняется по субсчетам 1046 «КСН республиканского бюджета», 1047 «КСН местных бюджетов»;

Приложение 128 - Мемориальный ордер 26 «Накопительная ведомость начисления доходов от поступлений в бюджет» по форме № 409-д.

Накопительная ведомость по форме № 409-д применяется для начисления доходов по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет. Накопительная ведомость по форме

№ 409-д составляется по субсчетам 6081 «Доходы от налоговых поступлений в бюджет», 6082 «Доходы от неналоговых поступлений в бюджет», 6085 «Поступления трансфертов в бюджет», 6120 «Поступления от реализации основного капитала», 6130 «Поступления от реализации финансовых активов государства»;

Приложение 129 - Мемориальный ордер 27 «Накопительная ведомость начисления расходов по уменьшению поступлений в бюджет» по форме № 458-д.

Накопительная ведомость по форме № 458-д применяется для учета расходов по уменьшению поступлений в бюджет. Накопительная ведомость по форме № 458-д составляется по счету 7260 «Расходы по уменьшению поступлений в бюджет».

А также приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 для государственных учреждений утверждены новые формы финансовой отчетности и правила их представления:

форма ФО-1 «Бухгалтерский баланс»;

форма ФО-2 «Отчет о результатах финансовой деятельности»;

форма ФО-3 «Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)»;

форма ФО-4 «Отчет об изменениях чистых активов/капитала»;

форма ФО-5 «Пояснительная записка к финансовой отчетности»;

форма ФО-6 «Бухгалтерский баланс при реорганизации».

Правила составления и представления финансовой отчетности устанавливают объем, периодичность, сроки и порядок составления и представления финансовой отчетности государственными учреждениями, содержащимися за счет республиканского и местных бюджетов, для целей их представления пользователям.