СМИ назвали казахстанскую боксершу «GGG среди женщин»

3 января 2018, 07:48

В издании отметили ее мощные удары.

Популярный Youtube-канал о боксе EsNews сравнил недавно дебютировавшую с победы на профи-ринге Аиду Сатыбалдинову с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Знакомьтесь с GGG среди женщин — мощно бьющей Аидой Сатыбалдиновой из Казахстана», — говорит автор канала Эли Секбах.

Сама Аида также призналась, что ей нравится Головкин.

Фото: SPORTS.KZ


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