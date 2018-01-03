СМИ назвали казахстанскую боксершу «GGG среди женщин»
3 января 2018, 07:48
В издании отметили ее мощные удары.
Популярный Youtube-канал о боксе EsNews сравнил недавно дебютировавшую с победы на профи-ринге Аиду Сатыбалдинову с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
«Знакомьтесь с GGG среди женщин — мощно бьющей Аидой Сатыбалдиновой из Казахстана», — говорит автор канала Эли Секбах.
Сама Аида также призналась, что ей нравится Головкин.
Фото: SPORTS.KZ
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