Журнал Playboy может лишиться печатной версии
В последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной.
Издатели могут отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала Playboy, сообщает ТАСС.
По сведениям источников The Wall Street Journal, руководство компании Playboy Enterprises, которая издает Playboy, "серьезно задумывается о будущем печатной версии журнала, хотя окончательное решение еще не принято". "Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого", - приводятся в публикации слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона. Он добавил, что рассчитывает в течение этого года осуществить трансформацию Playboy Enterprises из "медийной компании в ту, которая занимается управлением брендом".
В материале отмечается, что контрольным пакетом акций Playboy Enterprises в настоящее время владеет компания Rizvi Traverse, Кон является партнером в ней. При этом 35% доля в Playboy Enterprises принадлежала основателю Playboy Хью Хефнеру, который скончался в сентябре 2017 года. Теперь она перешла в собственность его наследников. Они, по сведениям источников издания, в настоящее время ведут переговоры о продаже этой доли Rizvi Traverse.
Между Хефнером и Rizvi Traverse имелись договоренности, согласно которым печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала. Кроме того, у Хефнера имелись полномочия, позволяющие ему накладывать запрет на некоторые сделки. Эти права его наследникам не перешли.
В публикации говорится, что в последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. Между тем важным источником доходов для Playboy Enterprises являлись сделки по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам. Речь идет, к примеру, о выпуске различной продукции с фирменным логотипом - головой кролика, или об использовании наименования Playboy в названиях ночных клубов или казино. Кон сообщил, что Playboy Enterprises в перспективе будет уделять внимание главным образом таким транзакциям, связанным с брендом.
Представители Playboy Enterprises и Rizvi Traverse не стали комментировать данную публикацию. Журнал Playboy выходит в более чем 20 странах. В США журнал издается с 1953 года.
Фото: © AP Photo/Mark Lennihan
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